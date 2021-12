La rapina di Natale: preso a pugni e derubato sotto il colonnato di San Pietro

Rapina di Natale a San Pietro dove un senza fissa dimora è stato picchiato e derubato all'ombra del Cupolone. Vittima un cittadino romeno di 54 anni, costretto alle cure dell'ospedale. L'aggressione intorno alle 5:00 del 25 dicembre in largo del Colonnato, a due passi dalla basilica.

Sono stati gli agenti del commissariato Borgo di polizia, in servizio di vigilanza dinamico nell'area del Vaticano, ad essere attirati dalle grida d'aiuto della vittima, colpito ripetutamente con die pugni al volto da due rapinatori e poi derubato dello zaino che portava in spalla.

Una scena che non è passata inosservata agli agenti che hanno poi bloccato i due rapinatori all'altezza di via di Porta Angelica. Poco collaborativi i due banditi si sono quindi scagliati contro i polizotti che sono alla fine riusciti a fermarli non senza difficoltà.

Rimasta ferita la vittima è stata quindi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito con un trauma cranico e facciale, contusioni allo zigomo ed il naso rotto. Venti i giorni di prognosi per il 54enne. Medicato nel medesimo nosocomio anche uno degli agenti aggrediti dalla coppia di rapinatori.

Identificati in due cittadini romeni di 33 e 32 anni, entrambi senza fissa dimora, i due sono stati arrestati con le accuse di rapina in concorso e lesioni a pubblico ufficiale. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.