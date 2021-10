Metro Colosseo: reagisce alla rapina e viene colpito alla testa con un oggetto contundente

Rapina violenta all'uscita della linea B della metropolitana dove un uomo è rimasto ferito nel corso di una rapina. L'aggressione nei pressi della stazione metro Colosseo. In particolare sono stati gli agenti del Commissariato Celio di polizia, mentre effettuavano un servizio volto al contrasto dei reati in genere nei pressi della fermata del Centro Storico, a notare un nuvolo di persone probabilmente in lite tra loro.

Unitamente ai colleghi del commissariato Trastevere, hanno subito appurato che in realtà si trattava di una rapina perpetrata ai danni di un cittadino romeno di 47 anni che, nel tentativo di bloccare l’autore del furto di uno zaino di sua proprietà, veniva colpito un testa con un corpo contundente non ritrovato sul posto che gli aveva causato una copiosa perdita di sangue.

L’autore della rapina identificato per un uomo di 44 anni, magrebino ancora nei pressi, veniva immediatamente bloccato dai poliziotti e arrestato per il reato di rapina aggravata, mentre la vittima, trasportata presso il policlinico Umberto è stato giudicato guaribile in 5 giorni di prognosi.