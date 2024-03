Pigneto, rapina al kebabbaro: commerciante colpito con la bottiglia appena rubata

Ha rapinato il kebabbaro e una volta scoperto lo ha colpito con la bottiglia di birra che aveva appena rubato. Succede ancora al Pigneto, quartiere risalito nuovamente alla ribalta delle cronache romane nelle ultime settimane per accoltellamenti, risse, furti e violenze sessuali. In manette è finito un 27enne romeno, senza dimora e con precedenti, arrestato dai carabinieri per rapina aggravata.

L'uomo, è stato sorpreso dal titolare di una pizzeria-kebab in piazzale Prenestino - un cittadino del Bangladesh - subito dopo essersi impossessato di alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali del negozio e aver tentato di scappare. Il commerciante ha contattato il 112 e ha rincorso lo straniero nel tentativo di fermarlo. Durante la fuga, si è scatenata una colluttazione durante la quale il malvivente ha infranto una bottiglia di vetro e ferito l'esercente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che sono riusciti a bloccare e arrestare in flagranza l’uomo.

Il titolare dell’attività, in seguito alle ferite riportate, è stato medicato al pronto soccorso del policlinico Umberto I e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Anche l’arrestato è stato medicato per una lieve ferita alla mano all’ospedale San Giovanni, con prognosi di 3 giorni.

D’intesa con la procura della Repubblica, il 27enne è stato condotto in caserma e successivamente accompagnato presso le aule di piazzale Clodio, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di firma in caserma.