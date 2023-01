Colpito con un pugno e rapinato dopo aver prelevato denaro alla posta

Aveva appena prelevato al bancomat delle Poste. Colpito con un pugno al volto è stato quindi aggredito da un malvivente che ha provato a rapinarlo del denaro appena ritirato. E' successo lunedì sera a Centocelle. Sono poi stati i carabinieri della locale stazione ad arrestare un 28enne romano, senza dimora e con precedenti.

In particolare il malvivente ha cercato di strappare dalle mani di un uomo - romano di 52 anni - i 250 euro, che aveva appena prelevato dallo sportello bancomat dell’ufficio postale di via delle Palme. Terminate le operazioni di prelievo, l’uomo è stato colpito al volto con un pugno. Il bandito si è poi dato alla fuga a seguito della ferma reazione della vittima.

Subito dopo ne è nato un inseguimento al quale si sono aggiunti anche i carabinieri di una pattuglia in servizio di controllo del territorio, che si trovava proprio nelle vicinanze, e che aveva assistito alla scena. Poco dopo l’uomo in fuga è stato raggiunto e bloccato, ammanettato e condotto in caserma dove è stato trattenuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato condotto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. E' gravemente indiziato del reato di tentata rapina.