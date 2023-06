Pestato e rapinato da una baby gang alla fermata del bus

Un uomo aggredito e ferito in terra sporco di sangue. Sono state diverse le chiamate al 112 a partire dalle 16:00 dello scorso pomeriggio che indicavano la presenza all'altezza di una fermata del bus di un uomo vittima di un'aggressione a opera di "quattro ragazzini". Rintracciata la baby gang dagli agenti di polizia la vittima però - dopo essere stata soccorsa dal personale del 118 - ha fatto fermare l'ambulanza e si è allonantata prima di essere trasportata in ospedale. Un mistero, sul quale sta indagano ulteriormente la polizia.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata alle 16:10 di lunedì 5 giugno da viale Alessandrino, nell'omonimo quartiere del V municipio. Sul posto - chiamati dal 118 - sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Prenestino di polizia. Ascoltati alcuni testimoni, che hanno riferito della presenza di quattro adolescenti, i poliziotti hanno quindi rintracciato gli autori della rapina. Identificati in quattro ragazzi - tutti minori di 14 anni - sono stati denunciati per rapina e riaffidati ai genitori.

Resta un mistero invece la sorte dell'uomo ferito. Secondo quanto si apprende da fonti investigative dopo essere stato preso in carica dal personale dell'ambulanza per essere trasportato al policlinico Tor Vergata la vittima, a metà strada, ha chiesto al personale sanitario di fermarsi un attimo. Una volta stoppata la corsa l'uomo - senza un apparente motivo - si è poi allontanato, prima di arrivare in ambulanza al nosocomio universitario di viale Oxford.