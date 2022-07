Il commerciante accoltellato al collo dopo aver inseguito un rapinatore

I soccorritori lo hanno trovato ferito in strada vicino al suo negozio in una pozza di sangue. Ferito con diverse coltellate la vittima è il titolare di un minimarket che era stato appena rapinato da un malvivente riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce. L'aggressione a scopo di rapina sabato scorso in zona Villaggio-Azzurro Tre Pini, fra Tor de' Cenci e Spinaceto, nel IX municipio Eur. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un cittadino dello Sri Lanka di 37 anni, trasportato dall'ambulanza al Sant'Eugenio.

La rapina si è consumata intorno alle 20:30 del 16 luglio quando un uomo si è presentato al banco di un minimarket di via Aldo Della Rocca ed ha preso una birra. Presa la bottiglia è poi uscito dal chiosco minimarket per bere l'alcolico appena acquistato. Dissetatosi ha quindi impugnato un coltello ma invece di entrare e pagare ha minacciato il titolare. "Dammi i soldi contenuti nella cassa, sbrigati".

Sotto la minaccia della lama il commerciante ha quindi consegnato il denaro al rapinatore che, presi soldi, si è dato alla fuga in direzione di via Mezzocammino. Alle sue calcagna c'era però il 37enne srilankese. Una volta raggiunto il malvivente lo ha però aggredito, accoltellandolo al collo, alla testa, al braccio e sotto l'ascella. Ferito, con una importante perdita di sangue, il commerciante si è quindi accasciato al suolo con il rapinatore che ha ripreso la sua fuga.

A notare la scena diversi passanti che hanno richiesto intervento al 112 ma non solo, con un cittadino che ha poi seguito senza farsi notare il rapinatore per diverse centinaia di metri, sino a via Odone Belluzzi dove il rapinatore ha poi fatto perdere le proprie tracce. Affidato alle cure del personale sanitario il commerciante è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, non in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti del commissariato Spinaceto che, ascoltati i testimoni, hanno trovato un cappellino da baseball lasciato fuori dal minimarket dal rapinatore, assieme alla mezza birra da cui aveva bevuto poco prima di mettere a segno la rapina. Ricercato dalla polizia il rapinatore è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.