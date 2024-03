Rapina al centro accoglienza immigrati: accoltellato ospite della struttura

Prima è stato minacciato con un coltello puntato alla gola poi è stato ferito alla mano con la stessa lama. Le violenze al centro accoglienza immigrati di Anzio. In manette, arrestato dai carabinieri, un 25enne ivoriano, indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

Durante il regolare servizio perlustrativo, la pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Anzio è stata inviata al centro di via Portofino, a seguito di una lite tra stranieri, segnalata tramite 112.

Sul posto, i militari prendevano contatti con un cittadino pakistano, rimasto ferito nell'aggressione. La vittima ha poi riferito che poco prima il 25enne aveva tentato di rapinarlo del cellulare e dei contanti in suo possesso. Dopo averlo scagliato a terra e, dopo averlo bloccato, gli ha puntato un coltello al collo, pretendendo i suoi beni. Al diniego lo ha colpito alla mano con un fendente.

Rintracciato il responsabile è stato poi accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Arrestato, è stato portato nel carcere di Velletri. A seguito di convalida di arresto, è stato quindi portato in carcere.