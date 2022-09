Reagisce alla rapina e viene accoltellato sul bus

È stato rapinato e accoltellato a bordo dell'autobus 105. Una aggressione che però non lo ha speventato. La vittima infatti ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno ricostruito i fatti avvenuto lo scorso dieci settembre e dato un volto al ladro violento. Si tratta di un 36enne tunisino che, da quanto emerso dalle indagini, non sarebbe nuovo a commettere furti sui mezzi pubblici.

Così, a poche ore dall'arresto di due persone gravemente indiziate di rapina nell'area della stazione Termini, i carabinieri di piazza Dante coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un'altra persona accusata di tentata rapina aggravata e furto con strappo aggravato.

Sull'uomo gravano quindi indizi su due distinti episodi. In quello avvenuto lo scorso 10 settembre a bordo del bus 105, la vittima - un cittadino del Bangladesh di 33 anni - ha subito un tentativo di furto del telefono cellulare e nell'opporsi, è rimasto ferito al petto da un coltello che il malvivente ha estratto prima di darsi alla fuga. Il secondo, risale al giorno successivo, quando a bordo del tram 5, è stato strappato dalle mani di una passeggera uno smartphone all'altezza della fermata Manzoni per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

I due fatti sono stati denunciati, rispettivamente, ai carabinieri di piazza Dante e Prenestina. I militari hanno avviato l'indagine che ha portato, in breve tempo, all'identificazione dell'indagato, che è stato formalmente riconosciuto anche dalle vittime e da un testimone che aveva assistito al primo colpo. L'arresto è stato convalidato e il 36enne è stato portato in carcere come disposto dall'autorità giudiziaria.