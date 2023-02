Rapina a mano armata in sala scommessa: bottino da 4mila euro

Dodici giorni. Tanto è durata la convinzione di averla fatta franca da parte di un 22enne albanese che lo scorso 31 gennaio, armato di pistola e con il volto nascosto da cappello è mascherina aveva assaltato una sala scommesse di via di Selva Candida. Una rapina a mano armata, con 4000 euro di bottino.

Le immediate indagini condotte da parte degli investigatori del XIV Distretto Primavalle, hanno portato all’identificazione di 22enne cittadino albanese. Grazie all’apporto della polizia scientifica che ha rilevato la presenza di alcune impronte latenti lasciate dallo stesso sul luogo del reato, nonché alla visione delle immagini di videosorveglianza, sono stati acquisiti numerosi indizi di colpevolezza a carico dello stesso.

Rintracciato in via Baldo degli Ubaldi, il ragazzo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Dopo la convalida per lui è stata disposta la misura cautelare in carcere.