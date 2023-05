Entra in casa e ruba un cane ripreso dalle telecamere di sorveglianza: i proprietari diffondono il video sui social

Si vede un uomo con il cappellino e il cappuccio entrare in casa, prendere Giada - un cane maltese - in braccio, e uscire. Un rapimento denunciato dai proprietari del quadrupede che hanno anche diffuso il video registrato mercoledì mattina dalle telecamere interne dell'abitazione di Cristina.

Dal video si nota come quell'uomo, una volta entrato, non avesse alcun interesse a rubare altro che non fosse la piccola maltese. Infatti appena entrato un altro cane, un meticcio di medie dimensioni, gli si è avvicinato addirittura scodinzolando. Che sia una persona che già ha frequentato quella casa. Il sospetto c'è, anche tra chi - viste le immagini sui social - ha commentato il video.

"È evidente che è una persona conosciuta dai cani", si domanda con sospetto Luciana. "Continuo a guardare e riguardare il video ma mi suona sempre più strano: il cane che scodinzola come se lo conoscesse o come se volesse giocare" commenta un’altra signora. I proprietari del cane Giada hanno presentato denuncia ai carabinieri che adesso sono sulle tracce del ladro.

Per il momento ancora nessuna traccia. Un amico della proprietaria di Giada, che ha diffuso il video, ha fatto anche un appello al ladro: "Adesso sappiamo che non aveva eluso il cancello. Se mi leggi prega che ti trovino prima i carabinieri che stanno acquisendo immagini e altri elementi probatori. Puoi restituire il cane e sparire".