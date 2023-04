La storia del bambino che è sfuggito al suo (presunto) rapimento a Fiumicino

Il racconto di un bambino, la paura di una mamma e il tam tam di voci. Al momento riguardo la storia del presunto rapimento di un bimbo di nove anni a Fiumicino, ci sono più voci che riscontri ufficiali. La polizia di Stato, che comunque indaga, non esclude nessuna ipotesi. Al momento, va sottolineato, di riscontri investigativi c'è poco o nulla.

Stando al racconto della mamma, il figlio stava giocando a pallone e lei lo guardava dalla finestra. A un certo punto non l'ha visto più e si è preoccupata. Il ragazzino, nove anni, una volta riabbracciata la mamma ha raccontato di essere stato strattonato da un uomo che avrebbe tentato di caricarlo in auto. La macchina era parcheggiata davanti all'ingresso di casa sua.

Le indagini sul presunto rapimento

Il tutto è accaduto in via Arsia, sabato scorso. Il presunto rapitore, secondo quanto raccontato dalla mamma del piccolo, sarebbe stato un uomo di circa 50 anni di nazionalità italiana. La madre, che non avrebbe mai subito minacce, non avrebbe comunque fatto in tempo a vederlo così come non lo avrebbero visti neanche gli altri residenti di zona. Gli investigatori stanno cercando riscontri, ma al momento l'indagine è difficile. In quella zona le immagini di alcune telecamere scarseggiano. Forse qualche casa prima potrebbe aver ripreso qualcosa.

Intanto a Fiumicino è psicosi. Decine i commenti sui gruppi social della città. Qualcuno chiede che sia diffuso l'identikit della persona che ha tentato il rapimento, mentre le voci di quartiere di rincorrono. Qualcuno, sempre su Facebook, ha raccontato che episodi simili si sarebbero già verificati in passato, ma le denunce - pure in questo caso - latitano.