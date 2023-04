Tenta di rapire bambino di 8 anni nel giardino di casa, il piccolo reagisce e scappa. Ricercato un 50enne

Come un incubo. Il rapimento del proprio figlio nel giardino della propria casa. Afferrato, trascinato sino all'auto del rapitore il bambino di 8 anni ha trovato la forza di reagire, ha sferrato un calcio a quello sconosciuto e poi è scappato fra le braccia della madre a cui ha raccontato lo choc appena vissuto. Un fatto inquietante, un rapimento vero e proprio, un tentativo di sottrazione di minore avvenuto in pieno giorno, nella mattinata di sabato. Scappato quell'uomo è ora ricercato attivamente dalla polizia.

Il tentato rapimento

I fatti sono accaduti alle 10:00 del 22 aprile a Fiumicino. Qui, secondo quanto raccontato in sede di denuncia alla polizia, il bambino di 8 anni, 9 compiere in questo 2023, si trovava nel giardino esterno della casa dove vive con i genitori. Poco distante un uomo - uno sconosciuto - ha parcheggiato la propria vettura sulla strada del comune della provincia romana. Sceso dall'auto è arrivato sin dentro il giardino della proprietà privata ed ha poi afferrato il bimbo per un braccio. Poi lo ha trascinato con forza sino alla macchina con la quale era arrivato.

La reazione del bambino

Nonostante la mole dell'uomo il piccolo è però riuscito a reagire. Dopo avergli sferrato un calcio è infatti riuscito a divincolarsi ed è scappato con il cuore in gola sino a casa dove ha trovato la madre che lo stava già cercando. Poi l'abbraccio con la mamma e la fine dell'incubo. Ma non per la donna dopo che suo figlio gli ha raccontato quanto appena accadutogli.

Caccia al rapitore di bambini

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fiumicino di polizia. Assicuratisi delle condizioni del bimbo e della mamma - sotto choc ma illesi - i poliziotti hanno cominciato da subito le ricerche del rapitore, descritto dal bambino come un uomo di circa 50 anni.