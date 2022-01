Raoul Bova a processo, la replica: "Non permetterò mai la violenza e l’arroganza nei confronti delle donne"

Raul Bova rompe il silenzio sulla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in un procedimento davanti a un giudice del tribunale di Roma.

L’attore 50enne è accusato di violenza privata, minacce e lesioni per avere minacciato e colpito con un pugno un uomo che, nel fare manovra per entrare in un parcheggio, ha rischiato di investire la compagna, l’attrice e modella Rocìo Munoz Morales. In un post condiviso su Instagram Bova è intervenuto indirettamente sulla questione, chiarendo che “ho sempre difeso e non permetterò nei confronti delle donne, la violenza e l’arroganza. Un uomo che ha questi comportamenti, va chiamato in un altro modo… vi chiedo scusa a nome loro”.

I fatti contestati a Bova risalgono al 27 aprile del 2019. L’attore e la compagna si trovavano in zona San Giovanni, nei pressi del mercato di via Amiterno, ed erano appena usciti da un ristorante diretti al parcheggio quando è sopraggiunta un’auto. Al volante un avvocato di 42 anni, che nel posteggiare avrebbe sfiorato Morales rischiando di investirla.

L’attore a quel punto, stando a quanto denunciato, si sarebbe avvicinato alla macchina furioso: “Hai visto cosa hai fatto?”. L’uomo non si sarebbe scusato, sottolineando anche di essere un avvocato, e la discussione a quel punto è degenerata sino a quando Bova - sempre secondo quanto denunciato - lo ha afferrato per un braccio, gli ha strappato il telefono dalle mani, lo ha tirato fuori dall’auto e lo ha colpito alla spalla con un pugno: “Ti ammazzo, ora ti sistemo”.

Dopo la lite l’avvocato si è fatto visitare ed è stato dimesso con un referto di 5 giorni di prognosi. Poi ha presentato denuncia, e il procedimento è approdato in tribunale. Lui stesso deve rispondere, dal canto suo, di violenza privata in relazione alla manovra con cui avrebbe rischiato di investire Morales, parte civile nel processo.