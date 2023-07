Paura su via dello Scalo di San Lorenzo: ramo si stacca e sfiora automobilisti

Paura a San Lorenzo dove nella serata di ieri un grosso ramo si è staccato da un albero, crollando su una Smart parcheggiata. Il ramo, di grosse dimensioni, ha sfiorato automobilisti e motociclisti in quel momento in transito. In via dello Scalo di San Lorenzo, alle ore 20, ora del distacco, tanti gli automobilisti in transito.

Il ramo ha sfiorato un'auto, accasciandosi su una Smart parcheggiata. Per fortuna non si sono registrati feriti, né danni di grossa entità alle vetture in sosta.