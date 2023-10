Ramo si spezza e crolla su auto e moto vicino al mercato: strada chiusa

Si è spezzato dall'albero ed è crollato sulla strada, a due passi dal mercato rionale. Tragedia sfiorata venerdì mattina a Marconi. All'altezza del civico 74 di via Gerolamo Cardano il cedimento con la pianta che ha travolto e danneggiato moto e scooter che si trovavano in carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XI gruppo della polizia di Roma Capitale, i vigili del fuoco e il personale del servizio giardini. Al fine di consentire la messa in sicurezza dell'alberatura i caschi bianchi hanno chiuso la strada del municipio Arvalia dal civico 62 al civico 82, in entrambi i sensi di marcia.

Tragedia sfiorata

Il ramo crollato a Marconi ha trovato la denuncia di Marco Palma, vice presidente del consiglio del municipio Roma XI: "È solo per una casualità che oggi non ci sia stata una vittima. Quella è la piazza del Mercato Macaluso, peraltro all'ora di punta, ma non è possibile vivere così. Sono bastate poche folate di vento per provocare questo crollo. Rinnoverò stamattina la necessità di avviare procedure urgenti rispetto alle mancate potature delle alberature. A pochi passi c'è un nido e a 100 metri, in via Cruto, c'è una scuola elementare il cui ingresso è coperto totalmente da alberature che hanno avuto una potatura leggera qualche mese fa, vanificata dalla ricrescita naturale e la cui chioma costringe gli alunni alla luce artificiale dalle prime ore della mattina".

Immobilismo di Gualtieri

"Come noto e dopo la disposizione della procura della Repubblica, ogni albero caduto dal 2021 a oggi è stato e sarà oggetto di sequestro al fine di verificare se insistano responsabilità eventuali da parte del dipartimento di Roma Capitale. Pare che, in questa città, sia più importante risalire alle responsabilità piuttosto che evitare che certe cose accadano, passando per una ordinaria gestione - conclude Palma -. Viviamo questi tempi e non altri, siamo vittime dell'inarginabile immobilismo Gualtieriano, impegnato più nel rimpasto di giunta piuttosto che ad attivare procedure di gestione ordinaria della città".

"Ormai le mie interrogazioni e le mie segnalazioni sul tema hanno in allegato la nota della procura della Repubblica che, unilateralmente, ha attivato queste procedure. Purtroppo la burocrazia prevale sulla sicurezza ed è anche questo il segno della sconfitta della politica e di questa giunta".