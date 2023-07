Ramo si spezza e crolla su auto e scooter parcheggiati

Ancora un ramo di un albero spezzato e caduto in strada a Roma. Questa volta lo scenario è quello di via Pellegrino Matteucci, davanti all'ufficio postale in zona Ostiense.

Lì, nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, il ramo di un albero si è spezzato crollando su sei scooter e un'auto, tutti regolarmente parcheggiati. Sul posto i vigili del fuoco, il personale di Roma capitale e la polizia locale. Nessuno è rimasto ferito. Giorni fa una scena simile ai Parioli.