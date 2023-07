Ramo si spezza e crolla davanti alla fermata del bus in Centro

Si è staccato dall'albero e è precipitato sul marciapiede, a pochi metri da una fermata del bus. Ancora un ramo caduto in strada, e ancora in Centro Storico. Dopo i due pini crollati in piazza San Marco e piazza D'Aracoeli nelle scorse settimane ancora un crollo, sempre in Centro Storico. La chiamata alla polizia locale lunedì mattina da corso Vittorio Emanuele II.

A cadere intorno alle 12:00 da un'altezza di circa 10 metri un grosso ramo spezzatosi da un albero che si trova all'altezza di piazza della Chiesa Nuova, davanti all'omonima parrocchia. Sul posto sono intervenute le pattuglie del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale.

Richiesto l'intervento del servizio guardini anche per monitorare altri rami che a prima vista sembrerebbero pericolanti. Sulla cima dell'albero è stato inoltre avvistato un nido di vespe. Nessuno è rimasto ferito né si sono registrati danni a cose o persone.