Nuovo Salario, si spezza ramo e crolla su auto in sosta: danneggiato anche un palo della luce

Un grosso ramo si è staccato da un albero ad alto fusto ed è precipitato su un'auto danneggiando anche un palo della luce. E' accaduto intorno alle 16:00 di venerdì 2 ottobre in via Monte Cervialto, al Nuovo Salario. Ad essere colpita una Fiat Panda che si trovava in sosta sotto l'albero dal quale è caduto il ramo. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito.

Nel quartiere residenziale del III Municipio Montesacro sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Allertato il Servizio Giardini per la rimozione del ramo e la verifica dell'albero. Sul posto anche il personale Acea per il ripristino del palo della luce rimasto danneggiato.