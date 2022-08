Ramo si spezza e cade su due auto in transito

Paura al Flaminio dove il ramo di un albero si è spezzato e, crollando, ha centrato due auto in transito. È quanto successo oggi intorno alle 14:30 all'altezza di piazzale Belle Arti. Sul posto due pattuglie della polizia locale del II gruppo Parioli.

Non risultano feriti ma per uno dei due conducenti è stato richiesto intervento del 118 perché successivamente ha avuto un malore. Nella caduta del ramo è stato danneggiato un traliccio della luce e pertanto richiesto intervento dell'Acea per il ripristino.