Crollano rami sui tavolini del bar: “tragedia sfiorata” nel quartiere universitario

Grande spavento nel cuore del Nomentano quando, alle prime ore del mattino di oggi 22 maggio, alcuni rami di un albero sono crollati sui tavolini di un bar di viale Ippocrate. L’orario, il sabato senza universitari e il caso hanno fatto si che nessuno rimanesse ferito.

Rami crollati sui tavolini di viale Ippocrate

I pochi cienti seduti a fare colazione, sentito il fruscio anomalo, sono riusciti ad alzarsi e spostarsi velocemente evitando l’impatto con fronde e legni caduti a terra. Danni per gli arredi del locale e per un’automobile posteggiata sul ciglio della strada.

“E’ l’ennesima tragedia sfiorata” - ha commentato l’assessore al Commercio del II Municipio, Valerio Casini. “Il nostro patrimonio ambientale e naturalistico versa in condizioni precarie, soprattutto per quanto riguarda lo stato delle alberature di medio e alto fusto: condizioni che negli ultimi mesi si sono manifestate in tutta la loro gravità, con ripetuti crolli di alberi in vari punti del territorio”.

Nomentano, l'allarme inascoltato: "A viale Ippocrate servono potature"

Rimaste lettera morta le segnalazioni inoltrate al Comune, proprio da Casini, per chiedere interventi di potatura degli alberi di viale Ippocrate: le ultime il 5 marzo e lo scorso 20 aprile.

“Quello che continuiamo a chiedere all’Amministrazione capitolina è monitoraggio, sorveglianza, custodia e pronto intervento h24 sulle alberature comunali. Peccato però - dice Casini contattato da RomaToday - che il nostro allarme resti inascoltato. Il problema su viale delle Provincie persiste. Non si può continuare a sperare che tutto vada bene in attesa di un intervento, non si può temere in ogni giornata di vento”.