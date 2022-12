Ragazzo rapito in un locale a Ponte Milvio

Un ragazzo è stato rapito in un locale di Ponte Milvio a Roma Nord. Il blitz è avvenuto verso le 2:00 della notte fra giovedì e venerdì quando - come riferito da alcuni testimoni - un gruppo di 6 o 7 persone ha fatto irruzione in un ristorante etnico in viale di Tor di Quinto trascinandolo via con le maniere forti per poi scappare in auto. Il telefono cellulare del ragazzo, residente a San Basilio, è spento e l'ultima posizione risulta quella poco prima del rapimento.

Del giovane, appartenente ad una famiglia di San Basilio nota alle forze dell'ordine, al momento si sono perse le tracce, con le ricerche ancora in corso. Battuta palmo a palmo la zona della movida di Roma Nord, solitamente controllata da diverse pattuglie delle forze dell'ordine che al momento del rapimento non si trovavano in strada.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponte Milvio che - assieme agli investigatori della squadra mobile - indagano sui fatti a bocche cucite. Un vero e proprio giallo. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.