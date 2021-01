E' vivo ma in condizioni gravissime un ragazzo precipitato dal balcone di un appartamento in zona San Paolo. La chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 10:30 di martedì mattina quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un giovane privo di sensi in un cortile condominiale.

Sul posto è quindi intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo, un 25enne italiano, ancora in vita ma in gravi condizioni, per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Camillo.

Assieme al personale medico a San Paolo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Eur. Secondo i primi riscontri il 25enne è precipitato da un'altezza di 12 metri dal balcone dell'appartamento al quarto piano dove vive con i genitori.

Da accertare le cause, fra le ipotesi i militari dell'Arma non escludono quella del gesto volontario.