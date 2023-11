Minorenne picchiato dalla polizia e 5 agenti feriti. Controlli fuori da un bar scatenano il caos a Grottarossa

Preso a calci e pugni da una decina di agenti della polizia di Stato che lo stavano portando in commissariato. Segni al volto, al collo e al braccio certificati dai medici dell'ospedale Sant'Andrea e uno spavento da superare per un ragazzo di 16 anni che quella sera era uscito con gli amici per passare qualche ora al parco che dista appena un chilometro da casa.

Questa, fin qui, la versione della vittima e della sua famiglia tutta da accertare. La questura di Roma, dal canto suo, spiega che quelle sarebbero state concitati fasi di un controllo in una zona già attenzionata da alcune operazione antispaccio e arresti, e non un pestaggio violento.

Fari su Grottarossa

D'altronde nei giorni scorsi al parco della Pace di via Veientana ci sono stati alcuni pusher fermati nell'ambito di un giro di droga tra giovanissimi a Grottarossa.

Uno scenario che a ogni modo non giustificherebbe l'aggressione denunciata dalla famiglia del giovane a RomaToday. Non solo. La tesi dello spaccio di droga, la famiglia del 16enne la smentisce, "anche perché è stato perquisito" e i poliziotti "non hanno trovato nulla". E, ancora: "Non usa droghe". Punto che invece la polizia in parte smentisce.

A supporto della tesi delle forze dell'ordine ci sarebbero invece i referti medici di 5 poliziotti, tra cui anche una agente. I cinque hanno riportato ferite tra i 3 e i 5 giorni. Ma andiamo con ordine.

Il controllo e i primi momenti di tensione

Tutto ha inizio nella serata del 22 novembre, intorno alle 23:30. Stefan - nome di fantasia del 16enne - era al parco Emilio Papacci, meglio noto come parco della Pace appunto, con alcuni amici. Una serata come tante. I poliziotti, che come detto monitorano i movimenti all'interno di quell'area verde di Grottarossa da giorni dopo le denunce di diversi residenti, notano la comitiva, arrivano e procedono con un controllo.

Stefan non ha i documenti con sé, almeno non quelli cartacei. Ne ha una versione digitale. Le foto della carta d'identità sul suo cellulare, quindi, le mostra agli agenti, come raccontato dalla famiglia al nostro quotidiano.

I poliziotti, secondo quanto ricostruito, avrebbero voluto controllare il ragazzo che già conoscono, in maniera più approfondita. A quel punto il giovane, per evitare guai, ha cercato rifugio in un bar vicino al parco. È lì che sono iniziati i primi momenti di tensione e i lati oscuri della vicenda che meritano un chiarimento.

La doppia versione dell'aggressione

Il 16enne trova conforto e riparo in alcuni clienti del bar. Il capannello di gente si forma subito e qualcuno registra anche parte della scena con uno smartphone. Un video di 46 secondi che RomaToday ha potuto visionare. Nelle immagini poco nitide si vede poco o nulla, la ripresa è mossa. In qualche frame si nota il 16enne a terra che prova a rannicchiarsi e vicino un poliziotto. Poi, con la telecamera quasi oscurata, si sentono le grida dei presenti e degli amici: "Riprendete tutto regà", "Non me spigne". Le voci di chi era lì.

Cosa sia realmente accaduto, almeno per il momento, resta un mistero. Da una parte c'è la versione della vittima, degli amici e di chi era al bar. Secondo loro, stando a quanto raccontato dalla famiglia del 16enne ancora al nostro quotidiano, Stefan sarebbe stato gettato a terra dai poliziotti che avrebbero tentato anche di prenderlo per i piedi per portarlo nell'auto di servizio e poi in commissariato.

Stando alla versione delle forze dell'ordine, invece, il ragazzo - già controllato e finito nei guai in passato - si sarebbe lasciato andare in altre occasioni in comportamenti sopra le righe, gettandosi anche a terra pur di evitare controlli. Inoltre, sempre secondo fonti della questura, il giovane mentre stava per essere caricato nell'auto di servizio avrebbe colpito un poliziotto con una ginocchiata al volto.

In commissariato

Fatto sta che quanto successo al bar sarebbe solamente il prologo dell'aggressione vera e propria raccontata da Stefan e dalla sua famiglia. Arrivati al commissariato Flaminio Nuovo, infatti, il ragazzo sarebbe stato "riempito a calci e pugni" e messo "a faccia in giù" da "circa un 15 agenti", il racconto. Una aggressione vera e propria, secondo la versione dei parenti di Stefan e dei suoi amici.

"Non siamo stati messi al corrente che lui era stato portato in caserma. Ha 16 anni, è minorenne. - continua la testimonianza dei familiari - Un amico di mio fratello ci ha chiamati e ci ha detto che lo avevano portato lì. Noi siamo arrivati di corsa, ma ormai lo avevano fatto entrare negli uffici impedendoci di farcelo vedere, parlagli o almeno capire il motivo per il quale è stato portato lì".

Eppure, anche in questo caso, la versione della polizia è assai diversa. Negli uffici del commissariato Flaminio Nuovo, infatti, il 16enne avrebbe dato in escandescenza, spaccato le sedie e danneggiato mobili dell'ufficio delle forze dell'ordine. Nei momenti di tensione, inoltre, alcuni poliziotti - 4 in totale che si sommano al precedente agente colpito dalla ginocchiata - sono rimasti feriti e finiti in ospedale.

In ospedale

Dopo circa un'ora in commissariato, Stefan viene portato all'ospedale Sant'Andrea dai poliziotti. I segni sul volto, al collo e in braccia ci sono. "Lo hanno strangolato con il maglione che aveva addosso. Sul labbro e sopra il sopracciglio ha una ferita molto visibile. Gli fa male il collo e ovviamente c'è lo spavento che si è preso. Ha sempre 16 anni", incalza la famiglia.

In ospedale Stefan viene visitato una prima volta nella notte tra il 22 e il 23 novembre, poi una seconda - senza gli agenti della polizia di Stato vicino - nella serata del 23 novembre.

I medici, nero su bianco, scrivono la versione del ragazzo: picchiato dagli agenti durante una identificazione. Il ragazzo viene dimesso con una prognosi di 3 giorni. Nel frattempo la polizia ha denunciato a piede libero Stefan per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

I punti oscuri

Al netto delle due versioni, per tratti quasi discordanti, di punti oscuri nella vicenda ce ne sono diversi. Il primo: come mai il 16enne ha trovato rifugio tra i clienti del bar, a ogni modo estraneo ai fatti?. Quel quadrante di Grottarossa è finito nel mirino delle forze dell'ordine per un giro di spaccio. Una dinamica illegale denunciata anche in passato dai residenti e da Don Coluccia. Possibile che tra le persone del parco della Pace e quelle del bar ci sia stato qualcuno si sia messo in mezzo volutamente per ostacolare l'azione della polizia per creare momenti di tensione?

Altro punto, come mai il minorenne è stato "solamente" denunciato a piede libero e non arrestato? Cosa è successo davvero fuori al commissariato? Come racconta la famiglia, il sedicenne è stato davvero pestato da una decina di poliziotti?

E come mai allora durante la prima visita al Sant'Andrea il giovane è stato dimesso senza giorni di prognosi? La famiglia, che sostiene come Stefan sia stato portato in commissariato senza alcun motivo e senza che avesse addosso droga, vuole vederci chiaro e così ha affidato tutto a un avvocato e nelle prossime ore produrrà una denuncia querela su quanto accaduto.