Giallo alle porte di Roma: trovato in strada in una pozza di sangue, 21enne gravissimo in ospedale

Lo hanno trovato privo di sensi in strada in una pozza di sangue. Da qui il trasporto d'urgenza in un nosocomio romano dove si trova ricoverato in condizioni gravissime. Giallo a Monterotondo, Comune alle porte di Roma, dove un 21enne è stato vittima di quello che sembra essere un pestaggio e poi lasciato in terra incosciente.

L'intervento del personale medico del 118 nella serata di martedì 12 ottobre in via Ugo Bassi, a pochi passi dall'ingresso del teatro comunale Ramarini, nel Centro Storico del Comune eretino. In gravi condizioni il ferito, un 21enne del posto già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma con un trauma facciale, la frattura delle vertebre e la lesione della milsa. In condizioni gravi il giovane si trova ora in prognosi riservata al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti, impossibilitato a fornire la propria versione agli investigatori.

Un vero e proprio giallo dunque, sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretti dal tenente colonnello Gianfranco Albanese con i militari dell'Arma che al momento, mantenendo il massimo riserbo, non escludono nessuna ipotesi investigativa: dal pestaggio gratuito alla rapina violenta.