Rimprovera automobilista che corre troppo, in due scendono e lo massacrano di botte

Sfrecciava a tutta velocità con l'auto sulle strade di Cerenova, sulla costa laziale. Una corsa pericolosa soprattutto per i pedoni. Inevitabili gli inviti a moderare la velocità. La richiesta di un ragazzo ha però trovato la brutale reazione del conducente della macchina e del passeggero che viaggiava con lui. Scesi in strada hanno infatti massacrato di botte il 23enne, colpevole di aver chiesto loro di rallentare, poi sono scappati, con il giovane soccorso dai passanti e poi trasportato in ospedale con 40 giorni di prognosi.

L'aggressione la notte di venerdì scorso, nella frazione del comune di Cerveteri, piena come ogni estate di villeggianti. All'altezza della rotatoria fra via Campo del Mare e via Benedetto Marini, a Cerenova, il diverbio per una mancata precedenza. Invece di accogliere l'invito la coppia è però scesa dall'auto e si è accanita sul 23enne. Pestato a calci e pugni.

In fuga i due uomini, è stato richiesto l'intervento al 118. Il ragazzo è stato quindi trasportato in ospedale con il naso fratturato e vari ematomi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Campo di Mare. Ascoltata la vittima, i militari dell'Arma hanno cominciato le indagini al fine di risalire ai due aggressori.