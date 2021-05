Tragedia ad Ariccia: studente di 14 anni si getta dal ponte e muore

Lo hanno visto salire sul parapetto del ponte, superare le reti di protezione e poi lasciarsi cadere nel vuoto. Tragedia ad Ariccia dove uno studente di 14 anni è morto dopo essere precipitato per decine di metri dal ponte monumentale del Comune dei Castelli Romani. E' accaduto poco dopo le 10:30 di venerdì mattina.

La tragedia si è consumata nel volgere di pochi istanti, sotto gli occhi di automobilisti e persone che si trovavano sul ponte della via Appia. A constatare la morte del giovane una pattuglia della Polizia Stradale di Albano fermata da alcuni testimoni mentre transitava in servizio di controllo del territorio. "Abbiamo provato a farlo desistere - hanno raccontato alcuni testimoni - ma non siamo riusciti a fermarlo".

Precipitato da un'altezza di oltre 50 metri l'adolescente, uno studente 14enne residente in un comune dei Castelli Romani, è morto sul colpo. Accertato il decesso del minorenne restano da appurare i motivi che hanno determinato il tragico gesto.

Generazione che ha bisogno di essere ascoltata

La tragica notizia ha trovato il commento ed il cordoglio di Eleonora Mattia Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio: "Apprendo con estremo rammarico la notizia drammatica del suicidio di un giovane 14enne, buttatosi dal ponte di Ariccia questa mattina. Dalle prime ricostruzioni pare che il ragazzo vivesse da mesi uno stato di depressione legato forse alla situazione pandemica e ciò che ne consegue. Non sappiamo cosa ha potuto determinare una scelta così tragica e inspiegabile, ma è certo che un gesto come questo pesa come un macigno e pone domande serie alla società",

“Da tempo sostengo l’importanza di rimettere al centro la voce e i bisogni dei ragazzi e delle ragazze che, i dati parlano da soli, hanno subito gravemente gli effetti della pandemia, dal punto di vista psicologico e sociale in primis. Non possiamo ignorare l’aumento dei disturbi alimentari, dell’autolesionismo, della violenza di gruppo - conclude la consigliera del Pd -. Sono tutti segnali di una generazione che è in difficoltà e noi dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ridare a questi giovani una speranza, per continuare a credere nel futuro".