Accusa malore mentre fa jogging, morto ragazzo di 23 anni

Tragedia ai Castelli Romani dove un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva jogging. E' accaduto sabato scorso poco distante dall'abitazione del giovane, nel Comune di Ariccia, ai Castelli Romani.

La chiamata ai soccorritori è arrivata nel pomeriggio del 7 novembre in via della Sorgente. Intervenuto sul posto il personale dell'ambulanza del 118 nulla ha potuto per Andrea B., se non costatarne il decesso. Fra le ipotesi dei carabinieri della Stazione di Ariccia arrivati sul posto in seguito alla chiamata del 118 assime al medico legale, quella del malore.

La salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e traslata al Policlinico Tor Vergata. Disposta l'autopsia.