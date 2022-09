Giovane accoltellato davanti ad un locale. La vittima minimizza: "Sono caduto da solo"

È stato trovato sanguinante davanti ad un locale a Roma Nord, fra ponte Milvio e la zona dello stadio Olimpico. Una delle zone di Roma dove i locali pullulano. La vittima, un ragazzo di 21 anni, almeno per il momento però non è risultato per nulla collaborativo e nonostante le ferite riportate ha preferito non denunciare nulla alle forze dell'ordine.

Ecco, quindi, che i dubbi su quanto avvenuto sabato sera in via Capoprati, all'altezza del ponte Duca d'Aosta, restano. A dare l'allarme intorno alle 2:30, sono stati alcuni giovani che avevano notato il 21enne mentre si toccava il costato sanguinante. Sul posto, il personale medico del 118 e la polizia di Stato. Ascoltato, il ragazzo ha raccontato agli investigatori di essersi "procurato da solo" quelle ferite, di essere "caduto su alcuni vetri".

Il giovane, medicato sul posto, è stato portato al policlinico Gemelli in codice giallo. La prognosi è di 20 giorni e non è in gravi condizioni. Le ferite, tuttavia, sarebbero riconducibili a ferite da arma da taglio. Che siano vetri o un coltello, però, secondo fonti della questura è presto per dirlo. Gli investigatori hanno acquisito le telecamere di zona e cercano informazioni su tre persone, che potrebbero aver aggredito il ventunenne. I sospettati, sarebbe stati visti fuggire da alcuni testimoni. Al momento nessuna pista è esclusa.