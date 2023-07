Lite in strada: ragazzo ferito alla gola con un coccio di bottiglia, è grave

Paura a Centocelle dove nella notte è scoppiata una lite furibonda. Ferito un ragazzo, colpito alla gola con una bottiglia rotta e trasportato d'urgenza in ospedale. Il giovane - un 26enne italiano - è in gravi condizioni.

Sono state numerose le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 2:30 della notte fra il 25 e 26 luglio. Urla e grida, che hanno attirato l'attenzione dei residenti di via Castore Durante e via dei Larici. Sul posto è quindi intervenuta una volante della polizia che ha trovato ferito in strada con una copiosa perdita di sangue dalla gola un 26enne, colpito nel corso di una lite con un coccio di bottiglia da una seconda persona allontanatasi prima dell'arrivo degli agenti.

In condizioni gravi il ragazzo è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Accertato l'accaduto, in attesa di poter parlare con la vittima, sull'aggressione indagano gli investigatori del V distretto Prenestino di polizia.