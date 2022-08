Precipita sulla banchina del Tevere: 18enne in ospedale in fin di vita

Lotta fra la vita e la morte in un letto d'ospedale un ragazzo 18enne tedesco trovato gravemente ferito da un passante dopo essere precipitato sulla banchina del Tevere, nella zona di Trastevere. La richiesta d'aiuto intorno alle 6:30 di martedì 16 agosto sul lungotevere della Farnesina, in centro.

Trovato in stato confusionale, cosciente ma ferito gravemente, l'adolescente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza prima all'ospedale San Camillo e poi al Santo Spirito, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chiriurgico alla colonna vertebrale. Ricoverato in prognosi riservata, il 18enne è in pericolo di vita.

Impossibilitato a fornire la propria versione dei fatti agli inquirenti, al Santo Spirito e sul lungotevere della Farnesina sono intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere di polizia che indagano sull'accaduto. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona fra le ipotesi quella che il ragazzo possa essere precipitato dal lungotevere sulla banchina sottostante.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi e stanno indagando a 360 gradi, senza lasciare nulla al caso,