Colpito da un pugno cade in terra e sbatte la testa, 27enne in coma in ospedale

Un violento pugno sul volto, poi la caduta in terra e la perdita di conoscenza. E' grave un ragazzo di 27 anni colpito nel corso di una lite scoppiata la scorsa notte a Villanova di Guidonia, provincia nord est della Capitale. Soccorso in gravi condizioni il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova in coma e lotta fra la vita e la morte. L'aggressione la notte dello scorso 5 agosto con i carabinieri che hanno poi fermato un secondo uomo, sospettato di aver colpito il 27enne.

I fatti sono avvenuti nella centralissima piazza Garibaldi dove numerose chiamate al 112 hanno richiesto l'intervento dei carabinieri per una lite in corso in strada. Una volta sul posto i militari dell'arma hanno trovato un ragazzo in terra privo di conoscenza. In condizioni gravi il 27enne di Tivoli è stato portato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I dove si trova ancora ricoverato in coma farmacologico, in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e quelli della stazione di Tivoli hanno cominciato da subito le attività investigative per ricostruire l'accaduto. Ascoltati numerosi testimoni presenti sul posto gli investigatori sono quindi risaliti ed un uomo, poi trovato dai militari della compagnia tiburtina nella sua abitazione.

Sospettato di essere l'autore del pugno che ha colpito il 27enne, l'uomo è stato denunciato per lesioni personali gravissime e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Acquisite anche le immagini di videosorveglianza di piazza Garibaldi con gli investigatori dell'Arma che proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.