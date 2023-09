Il ragazzo con un chilo di cocaina in casa, sul mercato avrebbe fruttato centomila euro

Oltre un chilo di cocaina in casa. Valore sul mercato centomila euro. A troncare il business di un giovane spacciatore i carabinieri di Monterotondo, che hanno arrestato a Fiano Romano, comune a nord della Capitale, un 25enne di origine albanese.

Il giovane, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, è stato bloccato dai militari. Lo scambio, in prossimità dell'abitazione del 25enne, ha portato i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. In casa altra droga.

L’operazione ha consentito di sequestrare un totale di 1,250 chili di cocaina, 43 grammi di marijuana e circa 30.000 Euro in contanti. La polvere bianca, se immessa sul mercato, avrebbe garantito introiti per circa 100.000 Euro. L’arrestato è stato associato presso il carcere di Rieti, in attesa del giudizio direttissimo.