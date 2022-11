Precipita dalla scalinata di Ponte Sisto, grave un 26enne. Potrebbe essere stato spinto

Era sulla cima delle scale che da Ponte Sisto portano alla banchina del Tevere. Spalle alla strada. Improvvisamente si è ritrovato in fondo alla scalinata, dopo una rovinosa caduta di circa 4 metri. Trovato sull'argine del fiume, impossibilitato a muoversi in seguito alle ferite riportate nella caduta, il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale dove è stato refertato in codice rosso. Ascoltato dalla polizia il giovane - un 26enne romano risultato ubriaco - non ha saputo fornire spiegazioni sull'accaduto. Resta però il dubbio: qualcuno lo ha spinto? E' stato vittima di un pessimo scherzo? O è stato semplicemente un incidente?

A tingere di giallo la caduta l'orario ed il luogo dove è avvenuta. Il ragazzo è stato infatti soccorso e poi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo intorno alle 20:30 dello scorso 30 ottobre, poche ore prima del pestaggio subito da un clochard nella vicina piazza Trilussa. Calci in faccia ed una violenta aggressione, con il pestaggio ripreso il alcuni video. Un'aggressione, quella del senza fissa dimora, in relazione alla quale la polizia ha poi fermato due persone, ritenute responsabili dell'accaduto.

Proprio l'arco temporale ravvicinato e la vicinanza fra ponte Sisto e piazza Trilussa, potrebbero far pensare che la gang di violenti che ha pestato il senza fissa dimora possa aver disturbato altre persone presenti quel venerdì notte nel quartiere della movida del centro storico della Capitale.

Proprio per questo gli investigatori del commissariato Trastevere di polizia - che hanno svolto gli accertamenti sia sul pestaggio che sulla caduta dalle scale - non vogliono lasciare nulla al caso. Ascoltati alcuni testimoni elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dall'occhio di qualche immagine, che potrebbe aver ripreso gli istanti che hanno preceduto la caduta del 26enne dalle scale di ponte Sisto.