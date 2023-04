Precipita dopo essersi arrampicato sulla tubatura della palazzina, grave un 16enne

È caduto da un'altezza di circa quattro metri dopo essersi arrampicato sulla tubatura del gas di una palazzina. Precipitato al suolo le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. A rimanere gravemente ferito un ragazzo romano di 16 anni. L'incidente mercoledì mattina a Osteria Nuova, a Roma Nord.

Secondo quanto si apprende l'adolescente voleva aiutare la madre della fidanzata a rientrare nel suo appartamento dopo che la donna aveva dimenticato le chiavi all'interno, rimanendo impossibilitata a entrare. Salito sul tubo del gas di una palazzina di via Anguillarese i piani del ragazzo non sono andati come sperato. Caduto in terra è stato quindi richiesto l'intervento al 118.

In gravi condizioni il giovane è stato quindi trasportato con l'elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Sul posto per ascoltare i testimoni e ricostruire l'accaduto i carabinieri della stazione di Formello.