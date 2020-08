Notte violenta al Pigneto: 20enne accoltellato in strada durante una lite

Notte violenta al Pigneto dove un 20enne è stato accoltellato alla gamba nel corso di una lite. E' accaduto intorno alle 3:00 della notte fra il 10 e l'11 agosto in via Mariano da Sarno, all'altezza di piazza Nuccitelli.

Ad essere costretto alle cure dell'ospedale Vannini un 20enne del Senegal. Ad allertare il 112 i residenti per "una lite fra stranieri in strada". Sul posto sono quindi intervenuti Carabinieri della stazione Torpignattara e Appia.

Medicato al nosocomio di via dell'Acqua Bullicante con 10 giorni di prognosi per una ferita da arma da taglio alla coscia sinistra, il 20enne ha riferito ai carabineiri di essere stato accoltellato nel corso di una lite scoppiata con altri connazionali. Acquisiti i primi elementi di indagine sul caso sono in corso accertamenti da parte dei militari dell'Arma.