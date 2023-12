Accoltellato in strada, 18enne scappa nella fermata della metro

Aggredito e accoltellato da due ragazzi a Centocelle si è salvato riuscendo a scappare nella fermata della metro. Tornato al centro d'accoglienza è stato poi trasportato in ospedale. Vittima un 18enne egiziano, a colpirlo due connazionali. In manette un suo conoscente, non ancora maggiorenne.

Ferito al centro d'accoglienza

L'aggressione è avvenuta intorno alle 19:00 della scorso pomeriggio a in piazza dei Mirti dove le volanti della polizia sono intervenute dopo la richiesta d'intervento al 112 di un'aggressione fisica. Sul posto i poliziotti non trovano nessuno ma subito dopo arriva una nuova richiesta alla sala operativa per un ragazzo con evidenti ferite d'arma da taglio, rientrato da poco in un centro d'accoglienza della periferia est della Capitale.

Accoltellato a piazza dei Mirti

Sul posto arrivano gli stessi agenti che trovano gli educatori del centro d'accoglienza e la vittima. Abiti sporchi di sangue, sotto choc, con ferite d'arma da taglio al collo, alla mano e alla nuca il ragazzo ha raccontato ai suoi educatori di essere stato aggredito da due connazionali, fra cui un ragazzo ospite della sua stessa struttura. Prima l'aggressione verbale, poi quella fisica. Entrambi armati di coltello - sempre secondo la versione del 18enne - i due lo avrebbero poi bloccato e accoltellato. Riuscito a liberarsi dalla presa, il neo maggiorenne è riuscito a scappare all'interno della fermata della metro C Mirti. Poi è tornato al centro d'accoglienza.

Con gli abiti sporchi di sangue

Ascoltato dai poliziotti la vittima, poi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni, ha poi fornito agli agenti una foto dell'aggressore mostrando loro le immagini di un profilo social. Cominciata una battuta di ricerca la polizia ha poi incrociato sulla via Casilina, in zona Torrespaccata, il ragazzo corrispondente alla foto. Trovato con gli abiti ancora sporchi di sangue è stato poi portato negli uffici di polizia del IV distretto San Basilio.

Caccia al complice

Identificato in un 17enne egiziano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nel carcere minorile di via Virginia Agnelli. Lesioni aggravate in concorso le accuse dalle quali dovrà difendersi. Ancora ricercato il complice, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.