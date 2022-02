Il giallo del 19enne accoltellato al parco: preso il colpevole. Si lavora per capire il movente

Uno sgarro legato all'acquisto della droga. Poi l'appuntamento-trappola al parco e le coltellate. E' stato rintracciato il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto lunedì 21 febbraio al parco di via Vincenzo Tieri, a La Storta. Si tratta di un 17enne romano, incensurato come la vittima, che avrebbe colpito il rivale con un coltello da cucina per cancellare l'onta di uno sgarbo relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti subito qualche giorno prima, quando avrebbe acquistato della marijuana assieme ad un amico. Il 17enne avrebbe organizzato un nuovo appuntamento con il maggiorenne, sempre per acquistare dosi di stupefacenti, ma gli avrebbe teso una trappola accoltellandolo. La vittima, un ragazzo romano di 19 anni, è stato poi trasportato in ospedale con 30 giorni di prognosi.

L'appuntamento al parco Tieri

La 'punta' al parco di Roma nord tramite un contatto comune all'aggredito ed all'aggressore. Come ricostruito dagli investigatori del commissariato Flaminio il minorenne avrebbe attirato il suo rivale al parco per un finto scambio di droga. Poi, coltello da cucina con lama da 10 centimetri in mano, lo ha ferito con tre fendenti alla spalla, alla clavicola ed alla gamba. A chiamare il 118 la stessa vittima, poi trasportata dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri con trenta giorni di prognosi, ma da quanto si apprende non in pericolo di vita.

Le indagini della polizia

Su richiesta del 118 al parco di Roma Nord sono intervenute le pattuglie dei commissariati Villa Glori, Ponte Milvio e Flaminio che dopo un breve sopralluogo hanno trovato la lama del coltello da cucina spezzata usata per ferire il 19enne. Nessuna traccia invece dell'aggressore, con lo stesso poi identificato al termine di un'attività degli investigatori. Identificato in un 17enne romano è stato indagato per tentato omicidio.