Lite fra ragazzi sfocia in violenza, giovane accoltellato fuori da un bar

Domenica violenta a Civitavecchia dove un ragazzo è stato accoltellato nel corso di una lite. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 5 settembre. A rintracciare l'aggressore la polizia, che ha denunciato in stato di libertà un 18enne civitavecchiese che poco prima aveva ferito con un fendente ad una gamba un suo coetaneo.

L’aggressione è avvenuta in pieno centro, mentre i due giovani erano seduti ai tavolini di un bar a consumare una birra. Improvvisamente, per futili motivi, hanno iniziato a litigare, inizialmente a parole, ma subito la discussione è degenerata ed il 18enne ha colpito al volto con un pugno il ragazzo, facendolo cadere a terra, per poi estrarre dalla tasca l’arma e ferirlo ad una gamba. Immediatamente la chiamata del proprietario del bar al 112, ma i due giovani si erano già allontanati dal locale prima dell’arrivo delle volanti.

Gli agenti delle volanti e quelli del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, hanno quindi ascoltati ed identificato i testimoni e, tramite la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito l’accaduto riconoscendo l’aggressore.

Scattate le ricerche dei due ragazzi il ferito è stato rintracciato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stato medicato e dimesso con 12 giorni di prognosi. Poco dopo i poliziotti hanno trovato l'aggressore nella sua abitazione di Civitavecchia.

A casa del 18enne, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante la perquisizione hanno anche rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione. Il ragazzo, con numerosi precedenti di Polizia, nonostante la giovane età, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni e porto abusivo di armi.