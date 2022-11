Giovane accoltellato in strada: è stato colpito quattro volte

Quattro coltellate, con due fendenti che hanno sfiorato il fegato ed il polmone. Così è stato ritrovato, riverso in una pozza di sangue, un 25enne romano, accoltellato in strada. In condizioni gravi il ragazzo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il tentato omicidio

Il tentato omicidio la sera dello scorso 10 ottobre in largo Ferruccio Mengaroni, nel cuore di Tor Bella Monaca. L'accoltellamento intorno alle 21:00 quando il 25enne è stato colpito frontalmente da quattro coltellate. Sterno, gomito del braccio destro, addome e costato, queste le parti del corpo dove la lama è affondata. Trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al policlinico Tor Vergata il 25enne è stato operato e - dopo due settimane in osservazione - è stato dimesso dal nosocomio universitario.

Le indagini

Un'aggressione al momento avvolta dal mistero. Ascoltato dagli investigatori del VI distretto Casilino di polizia il 25enne - incensurato - non ha saputo fornire elementi utili alle indagini né sulle possibili cause dell'aggressione, né tanto meno sull'identità di chi lo ha accoltellato. Un giallo, sul quale stanno lavorando gli investigatori del commissariato di Torre Maura, che indagano a bocche cucite.