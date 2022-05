Accoltellato in strada: 19enne in prognosi riservata

Era in comitiva fuori da un bar quando è stato aggredito da un uomo che lo ha accoltellato sotto gli occhi attoniti dei suoi amici. E' grave un ragazzo di 19 anni di origini marocchine, ferito a Colleferro con un coltello da cucina. L'aggressione intorno alle 21:30 di martedì 3 maggio in piazza Aldo Moro.

Accoltellato al petto ed all'addome, le condizioni del 19enne sono apparse da subito critiche. Richiesto l'intervento ai soccorritori il ragazzo nato nel 2003 è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Colleferro dove si trova ancora in prognosi riservata.

Allertata con diverse chiamate la centrale operativa del 112 sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri. Secondo quanto appreso da alcuni testimoni presenti sul posto, gli stessi militari avrebbero portato via un uomo, il presunto aggressore. Da fonti ufficiali non trapelano dettagli e le notizie ad esso collegate, sono in mano ai giudici del tribunale di Velletri.