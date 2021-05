La serata fra amici sfocia in tentato omicidio, ragazzo di 28 anni accoltellato alla schiena

Il giovane è stato trovato sanguinante in strada ad Acilia e trasportato d'urgenza in ospedale con una lesione al rene

/ Via Bepi Romagnoni

Una serata al pub fra amici proseguita a casa di uno dei ragazzi della comitiva. Qui la lite fra due amici sfociata in un tentato omicidio, con un 28enne poi ferito alla schiena con un coltello da cucina. Questo quanto ricostruito dai carabinieri che all'alba di domenica hanno soccorso in strada ad Acilia e poi affidato alle cure del 118 un ragazzo romano, trovato mentre vagava su via Bepi Romagnoni con una ferita alla schiena dalla quale fuoriusciva una copiosa perdita di sangue.

Richiesto l'intervento dell'ambulanza il giovane è stato trasportato prima al punto medico di Casal Bernocchi e poi trasferito all'ospedale Sant'Eugenio con una lesione al rene provocata da una coltellata e refertato con 25 giorni di prognosi. Soccorso il 28enne, i carabinieri della Stazione di Acilia hanno quindi cominciato le indagini per ricostruire le cause che hanno portato al ferimento del giovane romano.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma il ragazzo aveva passato la serata con un gruppi di amici in un pub della zona. Dal locale la comitiva si è quindi spostata in un appartamento di Acilia dove vive un 30enne romano. Qui, dopo una banale discussione i due sono arrivati alle mani con il più grande dei due che ha avrebbe impugnato un coltello da cucina con il quale avrebbe poi ferito l'amico sferrandogli un fendente alla schiena,

Scappato dall'abitazione il ferito è stato poi trovato ferito in strada con i carabinieri che hanno quindi rintracciato il presunto aggressore, trovato a casa della nonna. Ascoltati gli amici dei due, i militari hanno trovato e sequestrato il coltello da cucina usato per ferire il 28enne. L'aggressore è stato invece sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.