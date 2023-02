Prima la lite in piazza, poi la coltellata: ragazzo ferito all'addome

Prima la lite, poi la coltellata. Una ferita al torace che inizialmente ha fatto temere il peggio. Trasportata in ospedale la vittima è stata dichiarata fuori pericolo di vita, con la ferita che non ha riguardato organi vitali. L'aggressione in strada a Pomezia. A essere accoltellato da un suo conoscente un 27enne del posto, poi trasportato in ospedale. L'aggressore, un 30enne, è stato poi identificato e denunciato.

L'accoltellamento è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 1 febbraio nella centralissima piazza Indipendenza, a due passi dal palazzo che ospita gli uffici del comune pometino. Qui i due giovani di 27 e 30 anni, che si conoscono, tutti e due incensurati, hanno cominciato a discutere. Improvvisamente il 30enne ha impugnato un coltellino svizzero ed ha aggredito l'amico, colpendolo all'addome.

Un'aggressione avvenuta davanti a decine di testimoni che hanno subito richiesto l'intervento dei soccorritori. Affidato alle cure del 118 il 27enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri di Pomezia. Rintracciato l'aggressore - che soffrirebbe di disturbi psichici - lo stesso, che non ha saputo fornire indicazioni ai militari sulle motivazioni che lo hanno portato ad aggredire il 27enne, è stato denunciato per lesioni personali.