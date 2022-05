"Mio figlio 15enne picchiato dal buttafuori di una discoteca"

"Un buttafuori del Piper ha preso a pugni mio figlio. Lo ha massacrato di botte in faccia rompendogli il naso". È la denuncia di una madre che ha raccontato quanto avrebbe subito il figlio, un ragazzo di 15 anni, davanti all'ingresso del noto locale di Roma.

I fatti, secondo quanto raccontato dalla madre, sarebbero avvenuti nella notte tra il 28 e il 29 aprile intorno alle 2:30. Davanti all'ingresso del locale, il buttafuori avrebbe aggredito il 15enne per motivi banali colpendolo tre volte in pieno volto, una al naso, una al labbro e una alla tempia.

Il minorenne ha il naso fratturato e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri hanno già identificato il presunto aggressore che ha 35 anni. Nei suoi confronti, al momento, non è stato spiccato alcun provvedimento. Una informativa sta già partendo per la procura e il buttafuori rischierebbe un'accusa per "lesioni colpose". I carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia del quindicenne, stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per chiarire i motivi di quanto accaduto.