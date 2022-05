Il 13enne pestato e rapinato dal branco alla stazione

Pestato e rapinato dal branco alla stazione ferroviaria di Cesano. Vittima un ragazzino - all'epoca dei fatti 13enne - preso di mira dalla banda lo scorso mese di febbraio. A distanza di meno di tre mesi i militari hanno quindi dato un nome ed un volto a due dei rapinatori, entrambi minorenni, mentre proseguono le indagini per identificare il resto della baby gang.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia, formalizzata dalla madre della vittima che, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto 13 anni. Il figlio, nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio all’interno della stazione ferroviaria di Cesano, dopo essere stato picchiato ad opera di alcuni ragazzi, era stato rapinato anche di denaro contante.

Già nell’immediato erano state avviate dagli uomini dell'Arma le prime attività finalizzate a identificare le persone presenti e i responsabili del delitto; in conseguenza della rapina il minore ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni.

L’indagine degli investigatori, condotta avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria, unite ad una attività tecnica di analisi dei tabulati telefonici ha consentito di identificare compiutamente gli odierni destinatari della misura. Sono, tuttavia, in corso da parte degli inquirenti altri accertamenti, suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi, finalizzati a identificare gli altri minorenni che, pur non avendo materialmente preso parte all’azione violenta, erano presenti al momento della commissione della rapina.

Al termine della prima parte delle indagini, su delega della procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma, i carabinieri della compagnia di Roma Cassia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal tribunale per i minorenni di Roma, nei confronti di 2 ragazzi romani di 17 anni gravemente indiziati di aver commesso la rapina di gruppo nei confronti dell'allora 13enne - anch'egli romano - all’interno della stazione ferroviaria del XV municipio. .