Ragazzino di 12 anni trovato impiccato in camera. Indaga la polizia

Un incidente, ma anche un gioco finito male senza comunque scartare il gesto volontario. Non si sbilanciano gli investigatori che indagano sul dramma di un ragazzino di 12 anni trovato impiccato nella sua cameretta in un appartamento di Tor Bella Monaca. La tragedia domenica sera nell'abitazione della periferia est della Capitale dove il 12enne si trovava insieme alla mamma e alla sorella.

Sono state proprio loro a dare l'allarme dopo aver trovato lo studente agganciato con una cinta in corda alla parte superiore di un letto a castello. Soffocato dalla clip che gli ha tolto la possibilità di respirare, nonostante gli ultimi vani tentativi di liberarsi. Mamma e sorella sono riuscite a tirarlo giù, ma non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 intervenuto sul posto dopo aver provato a rianimarlo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Informata la procura, sul dramma indagano gli investigatori del VI distretto Casilino di polizia. Ascoltate la mamma e la sorella, entrambe sotto choc, gli inquirenti hanno sequestrato il tablet in uso al 12enne. In attesa dei risultati della perizia i poliziotti non escludono nessuna ipotesi.



Chi indaga lo fa nel massimo riserbo. Sarebbe però al momento esclusa l'ipotesi di una challenge anche perché, secondo quanto si apprende, al ragazzino sarebbe stato precluso l'accesso a ogni tipo di social network.