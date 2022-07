Paura sul bus: 17enne ferito con una forbice per una sigaretta

E' stato infilzato alla gamba con un paio di forbici da un uomo molesto che poco prima aveva chiesto una sigaretta a lui ed ai suoi amici. Ad essere ferito un ragazzino romano di 17 anni, aggredito mentre si trovava sul bus fermo al capoliena assieme ai suoi amici. E' accaduto la notte del 29 luglio a Ladispoli, sul litorale laziale.

Sono stati carabinieri della locale stazione a ricostruire l'accaduto ed a fermare il responsabile dopo essere stati chiamati dai medici del polimabulatorio del comune della provincia romana (Pit), dove il minorenne è stato medicato per una ferita alla gamba sinistra provocata da un'arma da taglio. Ascoltati dai militari dell'arma il giovane ha poi raccontato loro l'accaduto.

L'aggressione è avvenuta mentre il giovane si trovava al capolinea dei bus in attesa di partire. Sul mezzo pubblico è quindi salito un uomo in stato di alterazione ed ha cominciato a chiedere insistentemente al gruppo di amici se avessero della marijuana. Allontanato una prima volta e quindi tornato sul bus, questa volta pretendendo una sigaretta. Una richiesta che ha trovato un secondo "no".

Quando il tutto sembrava essere terminato il molestatore è tornato nuovamente alla carica, questa volta impugnando un paio di forbici con le quali ha poi ferito il giovane alla gamba, dandosi poi alla fuga.

Acquisita una descrizione dell'uomo, dopo aver ascoltato la vittima ed i suoi amici, i carabinieri hanno poi rintracciato il presunto aggressore. Trovato con ancora indosso i vestiti sporchi di sangue e dei tagli alle mani compatibili con l'aggressione, l'uomo è stato identificato in un cittadino dominicano di 43 anni residente a Cerveteri ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Medicato al pronto soccorso il 17enne è stato refertato con dieci giorni di prognosi.