Accoltellato in strada a Tor Bella Monaca: 14enne in ospedale

Ancora lame a Tor Bella Monaca. Ad essere accoltellato in strada un ragazzino di 14 anni, ferito al braccio e poi trasportato in ospedale. Il ferimento nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre mentre il minorenne si trovava in un'area verde di via dell'Archeologia assieme ad un coetaneo.

Richiesto l'intervento al 112 il minorenne è stato accompagnato dall'ambulanza del 118 al policlinico Tor Vergata dove gli hanno ricucito la ferita e lo hanno dimesso. Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire i fatti gli agenti del VI distretto Casilino di polizia. Ascoltata la vittima il 14enne ha riferito di essere stato accoltellato da un tossicodipendente che, dopo averlo ferito, si sarebbe dato alla fuga.

Accoltellato in viale Quaglia

Gli stessi agenti del commissariato di Torre Maura erano stati allertati in mattinata dalla sala operativa della questura dopo che una chiamata al numero unico per le emergenze aveva segnalato un precedente accoltellamento. Arrivati in viale Paolo Ferdinando Quaglia gli investigatori non hanno trovato riscontro dell'accaduto.

Quattro coltellate a largo Mengaroni

Dunque ancora coltelli nel quartiere della periferia est della Capitale. Era lo scorso 10 ottobre quando un 25enne venne ferito gravemente con quattro coltellate mentre si trovava a largo Ferruccio Mengaroni con due fendenti che hanno sfiorato il fegato ed il polmone. Un tentato omicidio, sul quale stanno proseguendo le indagini gli agenti del locale commissariato. Dimesso il 25enne non ha saputo fornire indicazioni ai poliziotti sull'accaduto. Oggi ancora lame, con il ferimento di un giovane di appena 14 anni.