Accoltellato per difendere la sorella, 15enne in ospedale

Accoltellato al fianco per difendere la sorella. Vittima un 15enne, prima picchiato e poi ferito con l'arma da taglio. Le violenze a Ladispoli da parte di un branco di minorenni che non hanno risparmiato la sorella di 13 anni dell'adolescente, colpita a calci e pugni e costretta come il fratello alle cure dell'ospedale.

L'aggressione intorno alle 17:00 di sabato pomeriggio in via Palermo, a Ladispoli. Secondo quanto si apprende fratello e sorella sono stati avvicinati da un gruppo di conoscenti, a quanto sembra per chiarire una questione sentimentale. Dalle parole il branco è passato ai fatti e si è scagliato contro i due. Ad avere la peggio il 15enne, ferito al fianco con una coltellata e poi trasportato all'ospedale Bambino Gesù assieme alla 13enne.

Decine le telefonate al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri di Civitavecchia che giunti in via Palermo hanno trovato solamente i due feriti, con gli aggressori scappati prima dell'arrivo dei militari. Ascoltata la testimonianza delle vittime gli investigatori hanno cominciato le indagini per risalire alla banda,