Si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce, appello per ritrovare una 15enne scomparsa

Di lei si sono perse le tracce da 5 giorni. Sparita nel nulla dopo essersi allontanata dalla propria abitazione a Lavinio, frazione del Comune di Anzio. La scomparsa si chiama Fatima ed ha 15 anni. Di lei non si hanno notizie dallo scorso sabato 30 gennaio quando l'adolescente è stata vista prendere un treno in direzione della Capitale. A lanciare l'appello di scomparsa i genitori della ragazzina, tramite l'associazione Penelope Lazio.

Alta 1,55, corporatura esile, giaccone arancione o giubbino nero, Fatima è molto attiva sui canali social, soprattutto su Tik Tok, anche se dallo scorso sabato ha smesso di utilizzarlo. Scomparsa da Lavinio, sarebbe stata avvistata nella zona della stazione Termini.

Presentata denuncia ai carabinieri, chiunque abbia notizie di Fatima può contattare il numero di emergenza di Penelope, associazione che promuove a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie al numero 3396514799 o chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112.