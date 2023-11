Porta la figlia a scuola e finisce in una segnalazione alla polizia. Il falso allarme che spaventa un intero quartiere

La storia di un falso allarme, di una fake news capace di alimentare il panico di un intero quartiere (che non indicheremo con la precisione che ci è solita per ovvi motivi) e di intasare le chat whatsapp con genitori in preda all'ansia. Quella che raccontiamo è una vicenda che dimostra, una volta di più, come nell'era dei social sia facile trasformare una banale segnalazione nella notizia di un rapimento.



"Hanno rapito una bambina, l'hanno caricata su un furgone e l'hanno portata via". Questo quanto ha fatto scattare l'allarme stamattina in un quartiere del municipio IV Tiburtino. Un fatto grave, una segnalazione arrivata al 112 da parte del personale di un istituto comprensivo allarmato da due studentesse che, a loro dire, avevano assistito al "rapimento" della minorenne che frequenta lo stesso istituto scolastico. Immediata l'attività degli investigatori della polizia. Rintracciato il proprietario del furgone, la figlia è poi risultata essere presente in classe nell'orario prestabilito, accompagnata poco prima dallo stesso padre. Un falso allarme, capace però di alimentare la psicosi fra gli abitanti del quartiere e i genitori dei vari istituti scolastici della zona, con voci incontrollate che si sono rincorse tutta la mattina su varie chat whatsapp.

La polizia e la psicosi

Ad alimentare il tam tam la presenza di numerosi poliziotti che - una volta ricevuto l'allarme - hanno attivato i dispositivi previsti in situazioni di massima emergenza. A dare forza alle segnalazioni e ad alimentare le paure di mamme e papà, un numero di targa e la descrizione del veicolo segnalato dalle studentesse. Alcuni investigatori hanno cominciato ad aggirarsi nell'area della scuola qualificandosi e chiedendo se qualcuno avesse notato il furgone segnalato e quanto denunciato poco prima dalle due studentesse. Fortunatamente un nulla di fatto, con le chat di scuola e di quartiere intasate per ore con argomento principe la presenza delle forze dell'ordine e delle voci sul "rapimento di una bambina" che si rincorrevano, di fatto delle bufale.

La ragazzina rapita

Sono passate da poco le 8:00 di questa mattina - giovedì 16 novembre - quando due ragazzine segnalano il "rapimento della bambina" al personale scolastico con tanto di numeri e lettere della targa e descrizione e colore del furgone. Scatta l'allarme. In un lasso di tempo brevissimo i poliziotti rintracciano subito il proprietario del veicolo, vanno a casa sua ma non lo trovano. Altri agenti si recano a scuola mentre altri colleghi riescono a parlare telefonicamente con il papà della ragazzina: "L'ho portata stamattina a scuola", le rassicurazioni dell'uomo. Un'informazione vera, l'unica sino a quel momento, con i poliziotti che trovano riscontro nell'affermazione del padre, trovando la figlia regolarmente seduta in classe.

Una fake news

Un possibile fatto di cronaca grave, un rapimento di un minore, che si è rivelato fortunatamente un falso allarme. Ma non nelle chat di quartiere e di scuola dove per tutta la mattinata si sono rincorse incontrollate voci e paure che non hanno trovato il minimo riscontro. Una allerta rientrata nel volgere di brevissimo tempo, sufficiente a spaventare genitori e residenti del quartiere.